В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского, на фоне информации об отставке Резникова, рассказал, что думает о его замене, информирует «НБН».

По словам Подоляка, глава оборонного ведомства Украины является очень эффективным переговорщиком в коммуникации с западными партнерами относительно поставок вооружения, поэтому заменить его будет очень тяжело.

Советник главы ОПУ понимает эмоции украинцев в ответ на информацию о злоупотреблениях в Министерстве обороны в сфере закупок, однако решение должно быть прагматичным.

Чиновник напомнил, что война в стране еще не закончилась и ВСУ нуждаются в ракетах повышенной дальности, штурмовой авиации, амуниции и логистическом обеспечении снарядами, патронами.

«Этим постоянно занимался Резников, у него были отличные личные отношения. Переговоры — это не только математические формулы, но и личные отношения и доверие», — объяснил Подоляк.

Представитель ОПУ добавил, что, если говорить о замене Резникова, нужно понимать, возможно ли найти кандидата, который способен взять на себя решение этих вопросов, получить доверие западных партнеров и выстроить с ними хорошие личные отношения.

Напомним, что Резников ответил, предлагал ли ему президент стать главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.