О том, как вступление Финляндии в Североатлантический Альянс может помочь и защитникам Украины, пишет «НБН» со ссылкой на статью в издании «The Wall Street Journal».

По словам неизвестного высокопоставленного чиновника из Финляндии, Хельсинки могут в определенном порядке присоединится к сотрудничеству в рамках так называемой «танковой коалиции». Впрочем, от разглашений всех деталей и подробностей, источник информации отказался, поскольку Финляндия, все еще имеет 1300-километровую границу с РФ, и по этой причине придерживается политики неразглашения того, какую именно помощь направляет в Украину.

Однако представитель НАТО заявил «WSJ» — правительство Финляндии дало понять: скорее всего, не будет напрямую поставлять танков Украине вплоть до официального вступления в Альянс(сейчас блокируется Турцией). Но даже после членства в НАТО, Финляндия из своих 240 танков, вероятно, сможет предоставить не более десятка единиц этой техники.

Ранее наш информационный портал писал, сколько танков потеряли войска России с начала полномасштабного вторжения в Украину.