О том, что компанией Маска уже предприняты определенные шаги, которые ограничат использования нашими военными Starlink для управления БПЛА в боевых действиях, 8-го февраля заявила президентка SpaceX Гвинн Шотвелл, пишет «НБН», ссылаясь на «Голос Америки».

По словам Шотвелл, Starlink, который ранее позволял защитникам Украины пользоваться широкополосной связью, тем самым помогая в противостоянии с войсками страны-агрессора, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Однако украинцы использовали его таким образом, который… не был предусмотрен какими-либо соглашениями», — акцентировала глава SpaceX. В частности, в период общения с представителями различных СМИ, Шотвелл указала на то, что в Украине Starlink используется для управления дронами, и уточнила:

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности. Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали».

Впрочем, в компании Маска все же отказались в подробно рассказать, какие именно меры будут запущены.

Обосновывают подобное противодействие тем, что использование Starlink для управления БПЛА выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины – ранее заключенный контракт направлен на гуманитарную сферу, например, предоставление доступа в Сеть для больниц, финучреждений и граждан, пострадавших от войск РФ.

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