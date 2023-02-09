Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что ночью территорию Стародубского муниципального округа «украинские националисты атаковали БПЛА», информирует «НБН».

По словам чиновника, система противовоздушной обороны ВС РФ отбила атаку, якобы ликвидировав все девять беспилотников, которые проникли в воздушное пространство области.

Губернатор заверил жителей региона, что нет разрушений или пострадавших в результате «атаки беспилотников», впоследствии заявив о повторной «волне».

«Системами ПВО ВС РФ отбита еще одна атака ВСУ… БПЛА была сбита. Пострадавших и разрушений нет», – написал Богомаз утром.

Напомним, что ранее было громко в Белгородской области. Жители региона сообщали о «хлопках», местные власти – об «обстрелах».