Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные черногорского издания «Vijesti».

В источнике сообщается, что государство Черногория за всё время войны передало Украине гуманитарной, а также военной помощи на более чем 10 миллионов евро.

Также известно, что Черногория передавала Украине старые советские ПЗРК Стрела-2М, благодаря которым украинские военные могли подбивать российскую технику. Известно, что вся помощь Черногории была предоставлена в 4 пакетах. Помимо ПЗРК дружеская страна также поставляла в Украину запчасти к вертолётами, различные снаряды, боеприпасы и гуманитарную помощь.

Правительство страны заявляет о том, что Черногория в будущем также будет продолжать поставлять в Украину различную помощь

Напомним, что ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, какой будет помощь для Украины в 2023 году.