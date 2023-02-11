Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные американского источника «The Washington Post«.

В источнике говорится о том, что в конгрессе США уже раздумывают над тем, чтобы снова вернуться к проведению сверхсекретных программ в Украине.

Сообщается, что до момента российского вторжения США провели две секретные операции, в ходе которых участие брали украинские военные. Первая из операций была с целью пресечения российской пропаганды, а вторая — это разведывательные действия украинских военных на востоке страны.

Отдельно стоит отметить, что ни один американский военный не принимает участие в войне, в ходе этих операций участие берут лишь некоторые представители Вооружённых сил Украины.

Будет ли принято решение о возобновлении секретных программ в Украине на данный момент неизвестно. Но всё же, данные операции могут вернуться не ранее 2024 года.

Напомним, что ранее президент Бразилии предложил США мирные переговоры между Россией и Украиной, но американская сторона отказала в этом.