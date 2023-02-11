Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на официальный данные с твиттера министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Как сообщил глава Минобороны Литвы украинские военные в конце января, а также в начале февраля несколько недель пребывали на учениях по эксплуатации зенитных гаубиц L70.

Соответственно, учения закончились, украинские военные вернулись домой, а литовские гаубицы уже прибыли на помощь и вскоре будут задействованы в боях.

По словах представителя Литвы данное вооружение украинская армия сможет использовать для защиты критической инфраструктура во время воздушных атак российской армии.

Напомним, что ранее в Литве с целью помочь украинским военные собрали несколько миллионов долларов для закупки радаров.