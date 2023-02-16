В интервью «BBC News Україна» чиновник отметил, что Кремль сегодня уже осознает, что полностью захватить Украину путинские войска не смогут, поэтому ему нужен новый план, информирует «НБН».

По словам Данилова, российское руководство намеренно воплотить «корейский сценарий» и этот сумасшедший план «Б» предложил Москве бывший народный депутат Виктор Медведчук после обмена на украинских военнопленных.

Секретарь СНБО добавил, что кум Путина считает, что он профессиональный человек по Украине, однако он таковым не является.

«Он просто предатель», — констатировал чиновник.

Напомним, что в начале года Медведчук написал статью об Украине. В материале экс-нардеп переложил ответственность на Запад за развязанную РФ войну и призвал «учитывать интересы» страны-агрессора.