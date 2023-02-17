В интервью немецкому изданию WAZ руководитель внешнеполитического ведомства сообщил, что пока ни одна страна не обещала предоставить Киеву истребители, однако есть государство, которые взяло на себя организацию обучения украинских пилотов, информирует «НБН».

По словам Кулебы, правительство Великобритании объявило об обучении для наших пилотов на западных истребителях и вскоре другие страны сделают это.

Дипломат объяснил, как боевые самолеты могут помочь Украине изменить ситуацию в войне. Во-первых, истребители поддерживают противовоздушную оборону страны, поскольку они также могут сбивать вражеские ракеты. Во-вторых, боевая авиация важна для контрнаступления ВСУ.

Глава МИД Украины добавил, что Киев особенно заинтересован истребители США, Великобритании, Германии и Франции, поскольку у этих государств самые большие производственные мощности и крупнейшие авиапарки.

Ранее СМИ узнали условия получения боевых самолетов Украиной.