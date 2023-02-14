Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников США. Источники рассказали, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на встрече в формате «Рамштайн» в Брюсселе сегодня, 14 февраля, информирует «НБН».

Американские чиновники предполагают, что Вооруженные силы Украины могут получить истребители F-16, если полномасштабная война затянется, либо Вашингтон позволит реэкспорт этих боевых самолетом странам, у которых они есть на вооружении.

Журналисты отмечают, что сейчас внимание Киева направлено на поставки боеприпасов, а получение западной авиации украинское руководство видит, как долгосрочную перспективу.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил, почему заявления Запада об истребителях для нашей страны не должны разочаровывать.