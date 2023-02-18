Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на издание «DW«.

Как говорится в источнике, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности планирует выступить с заявлением, в которой будет призывать членом альянса предоставлять Украине побольше оружия.

Помимо этого, в тексте речи генсека также идется и о том, что ни в коем случае нельзя допускать авторитарные режимы в Европе, так как они угрожают безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина должна получить необходимое вооружение от своих союзников для того, чтобы отстоять свой суверенитет и независимость.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг вскоре может покинуть свой пост.