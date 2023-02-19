Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на итальянское издание «Il Fatto Quotidiano«.

Как говорится в источнике, итальянский премьер-министр Джорджия Мелони уже 21 февраля готовится посетить столицу Украины Киев. Известно, что во время своего визита в Украину Мелони должна встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также объявить о новом пакете военной помощи.

Также известно, что в новый пакет военной помощи для Украины войдёт реактивная система залпового огня SAMP/T, о поставках которых Мелони договорилась со своим французским коллегой. Отмечается, что о возможных поставках истребителей и танков от итальянского государства речь не идет.

Стоит также отметить, что накануне своего визита в Киев Мелони должна встретится со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Напомним, что ранее Джорджия Мелони делала заявление о возможном предоставлении самолётов для Украины.