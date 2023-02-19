Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «CNN«.

Так, из источника стало известно, что немецкий министр обороны Борис Писториус сделал заявление, в котором раскритиковал союзников за то, что они так медленно поставляют танки в Украину. Глава ведомства считает, что странам необходимо действовать активнее в данном вопросе.

В то же время Писториус заявил, что первые немецкие танки Leopard прибудут в Украину уже в первые недели марта 2023 года.

Кроме того, глава ведомства рассказал, что Германия имеет довольно много танков Leopard, но всё же будет продолжать работу над тем, чтобы их количество увеличилось. Также Писториус заявил, что изготавливать боеприпасы к ним будут совместно Германия и Польша.

Ранее сообщалось о том, что к началу апреля в Украине прибудет всего лишь 50 западных танков с 320 обещанных.