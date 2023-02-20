Журналист Джим Ла Порта в своем Twitter-аккаунте рассказал, что президенту США предлагали встретиться с Зеленским во Львове или на польско-украинской границе, однако он настоял на визите в Киев, информирует «НБН».

До последнего поездка Байдена в Украину находилась в тайне в целях безопасности. Этот визит начали планировать еще более месяца назад. Белый дом говорил о приезде главы государства в Польшу, однако визит президента в Киев не анонсировал.

Глава США настоял, чтобы встреча с Зеленским состоялась именно в столице, таким образом он хотел продемонстрировать солидарность с Украиной.

Напомним, что Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев в понедельник, 20 февраля. Это первая его поездка в Украину с начала каденции.