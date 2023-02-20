О том, что именно сообщил глава Военной разведки Нидерландов «MIVD» Ян Свилленс, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию местного издания «NOS».

В частности, в соответствии с данными спецслужб Нидерландов, несколько месяцев назад, один из российских кораблей, курсирующий в акватории Северного моря собирал сведения, связанные с расположением нидерландских ветровых электростанций.

Впрочем, подчеркивает Свилленс, действия российского суда были «своевременно обнаружены, и с этим своевременно справились», а «шпиона» — перенаправили.

Также, разведчик проинформировал, что «угроза для Нидерландов выше, чем может казаться на первый взгляд», так как РФ, похоже, проводит картографирование углублений дна, в которых проложены интернет-кабеля и газопроводы.

Кроме того, в разведке Нидерландов отмечают, что Россией начаты «подготовительные действия, которые приведут к беспорядкам и саботажу». Спецслужба заранее предупреждает о вероятных диверсиях и на прочих объектах критической инфраструктуры, например, на предприятиях, вырабатывающих питьевую воду.

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