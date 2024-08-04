Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Economist, первые обещанные Киеву современные самолеты F-16 прибыли в нашу страны в последний день предыдущего месяца, и речь идет вовсе не о 6 единицах.

В соответствии с данными, которыми располагает издание, первая партия состояла из 10 истребителей F-16 (Украине гарантировали предоставление 79 штук, в рамках так называемой «авиационной коалиции»), и прибыла 31 июля.

Впрочем, до конца текущего года, украинские пилоты, вероятно, смогут летать уже на 20 истребителях производства США. Оставшиеся 59 самолетов, «авиакоалиция», возглавляемая Данией и Нидерландами, обещает отправлять небольшими партиями на протяжении всего следующего года.

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ перебросила дополнительные ЗРК на Донетчину из-за получения F-16 Украиной.