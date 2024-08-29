Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NOS, от командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайма прозвучало заявление — Украина располагает законным правом на использование голландских истребителей F-16 без каких-либо недомолвок, включая и удары по территории РФ.

По словам Эйхельсхайма, Амстердам не устанавливает никаких запретов на использование указанных многоцелевых истребителей, как и не ограничивает их радиус действия F-16, но при одном условии — Украине необходимо соблюдать законы и обычаи войны.

Кроме того, командующий ВС Нидерландов указал — наступление ВСУ на Курщине является «гениальным с практической точки зрения, поскольку украинская армия захватила большую территорию достаточно оперативно, показав результативность новых методов, и одновременно создав «дилемму для Путина» (касательно последующих действий).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Вашингтон не прекращает блокировать разрешение Лондона на применение Украиной Storm Shadow для атак на территорию РФ.