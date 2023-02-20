Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», также стала известна информация о том, что именно войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Так, согласно перечню, в очередной пакет военной поддержки вошли дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра, а также минометные снаряды калибра 122 мм.

Кроме того, в пакет входят четыре радиолокационные системы, дополнительные противотанковые комплексы «Джавелин», подрывные снаряды, порядка двух тысяч ракет против танков, машины пехоты Bradley в количестве четырех единиц, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запасные части для техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл президент США Джо Байден.