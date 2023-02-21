Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «Лига«.

Как стало известно из источника, бывшая премьер-министр Великобритании выступила с заявлением в Палате общин, во время выступления она попросила правительство страны, чтобы те предоставили Украине истребители.

Кроме того стоит отметить, что Трасс также сказала о том, что за период российско-украинской войны британская сторона смогла оказать Украине огромную помощь и помешать российскому диктатору Путину осуществить свои планы.

Но всё же, британский экс-премьер считает, что Великобритания должна как можно быстрее оказывать Украине всю необходимую военную помощь, в число которой также должны входить истребители.

Напомним, что ранее в Великобритании сделали заявление касательно выступления президента России Владимира Путина на Федеральных сборах.