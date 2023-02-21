На брифинге после встречи Украина-НАТО-ЕС министр иностранных дел сообщил, что советник главы Китая, дипломат Ван И показал ему детали мирного плана, анонсированного на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует «НБН».

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, он с нетерпением ждет получить текст мирного плана КНР, чтобы изучить детали. Кулеба отметил, что украинская сторона, когда получит документ, подробно его рассмотрит и увидит, какие есть выводы.

Дипломат добавил, что для нашей страны приоритетной остается формула мира, предложенная главой государства Владимиром Зеленским.

Напомним, руководитель Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что в КНР обеспокоены тем, что конфликт в Украине может выйти из-под контроля.