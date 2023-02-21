О том, чем вызваны такие неожиданные маневры, если верить официальным заявлениям Беларуси, пишет «НБН», со ссылкой на Telegram-канал местного проекта «Беларускі Гаюн».

Как утверждают в Министерстве обороны Беларуси, передвижение техники проводится как проверка боевой готовности «одной из воинских частей механизированного соединения, усиленной подразделениями ПВО, и которая выдвинулась в определенный район».

В соответствии с данными журналистов проекта, дело касается 358-го отдельного механизированного батальона 120-й бригады, с основным местом дислокации в микрорайоне Уручье, Минск. Части ВС РБ двигались в составе четырех колонн, которые включали более 70 единиц техники: 35 боевых машин пехоты, 21 «Урал», 23 «УАЗа», 8 «КамАЗов», грузовой манипулятор, кран и 2 бензовоза.

В «Беларускі Гаюн» подчеркнули – сразу после выезда из столицы Беларуси, указанные колонны направились к литовской границе у города Ошмяны.

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