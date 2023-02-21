Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, пишет информационный портал «НБН» со ссылкой на «TV8».

По словам Речана, не только был, но и есть не один сценарий дестабилизации ситуации в Молдове. Планы предусматривали различные варианты исполнения, в том числе и те, которые были упомянуты Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, государственные институты Молдовы готовы принять подобные вызовы.

В частности, прошлой осенью страна уже преодолела достаточно нестабильный период, и накопила весьма солидный опыт, потому располагает и собственными разнообразными сценариями, направленными на поддержку безопасности в Республике Молдова.

Также, основной целью правительства является не только обеспечение мира и стабильности в самой Молдове, но и на левом берегу, в Приднестровье:

«В то же время Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта».

Кроме того, премьер-министр внес ясность о том, что планов у РФ касательно Молдовы множество, и ранее стало подробно известно исключительно об одном из них:

«Они появились не сейчас. Эти сценарии разработаны с того момента, как Россия начала войну».

Ранее мы писали, что Минск перебросил десятки единиц военной техники поближе к границам одной из стран Балтии.