В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в «Твиттер», российский диктатор Владимир Путин в ходе послания к депутатам Федерального собрания показал собственную растерянность, а также неактуальность.

Дословно из заявления советника главы Офиса президента Украины:

«Владимир Путин публично показал собственную неактуальность и растерянность. Он подчеркнул, что Российская Федерация находится в безусловном «таежном тупике». Из его заявления выплывает, что перспективных решений у России нет и не будет. Потому что везде «марсиане с нацистами, а также теории заговора». Это sic transit gloria mundi Путина в российском парламенте».

Напомним, ранее мы уже писали об обращении Путина к Федеральному совету 21 февраля.