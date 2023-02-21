Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на издание «Укрінформ«.

Так из источника стало известно, что глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, во время посещения завода совместно с главой немецкого Минобороны Борисом Писториусом сделал заявление. В нём он поделился информацией касательно поставок БМП Marder и снарядов к САУ Gepard в Украину.

По словам Паппергера первые БМП Marder от концерна Rheinmetall должны прибыть в Украину уже в конце марта, также ещё 20 БМП должны быть поставлены от Бундесвера.

Ну а что касается поставок снарядов для самоходных артиллерийских установок Gepard то здесь всё не так однозначно. По его словам, нужное количество боеприпасов будет создано приблизительно в апреле или мае текущего года.

Напомним, что ранее действующий глава Министерства обороны Германии Борис Писториус раскритиковал страны-союзники за очень медленные поставки вооружения в Украину.