В каких именно государствах Европы пройдут эти значимые события, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, в ночь 22-е февраля, данные четыре российских танка «ворвались» и в страны-члены ЕС и НАТО. Впрочем, существует небольшой нюанс, который возможен исключительно благодаря действиям защитников Украины. Тонкость в том, что с 24-го февраля, граждане Германии, Литвы, Латвии и Эстонии, фактически в один момент, смогут увидеть — танки РФ теперь станут попадать в Европу только через Украину, и как музейные экспонаты.

Также, эти синхронные выставки, считает Резников, должны дать четкий и определенный сигнал России, а в Европе – позволят вблизи рассмотреть истинное лицо страны-агрессора, которое если ранее и вызывало тотальный страх, то теперь все чаще — отвращение и презрение.

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