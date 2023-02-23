О том, по каким весомым причинам россиянин отправится за решетку на немалый срок, пишет «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национальной Прокуратуры Польши.

Как отмечается, россиянин в течение нескольких лет проживал в Польше, где даже завел собственный бизнес. Однако начиная с 2015-й по 2022-й года, до момента задержания в апреле прошлого года, фигурант дела решил поучаствовать в деятельности военной разведки РФ, добывая и собирая информацию о польской армии.

В соответствии с версиями следствия, гражданин РФ проводил сбор данных относительно «местонахождения отдельных воинских частей, их организационно-штатной структуры, фактического штатного расписания, структуры командования, денежного довольствия солдат», включая сведения о вооружении, военной технике, строительстве и принципах взаимодействия войск.

Шпионажу помогало то, что россиянин перешел к тесному общению с польскими военнослужащими на встречах, на которых проводились исторические реконструкции, особенно если это происходило поблизости от воинских частей на северо-востоке Польши.

Кроме агентурной деятельности, обвиняемому вменили статью о коррупции, так как россиянин имитировал правильное оформление товаров на таможне.

В итоге гражданин РФ заключен под стражу, и может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.

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