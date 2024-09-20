Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал пропагандистского агентства «ТАСС», спикер Кремля Дмитрий Песков прояснил ситуацию, объяснив, по какой причине российский диктатор Владимир Путин не стремится посещать с визитом вышеописанное мероприятие в Мексике.

По словам Пескова, Путин якобы даже не намеревался ехать на инаугурацию Клаудии Шейнбаум, что, судя по всему, связано с тем, что данное государство — член Международного уголовного суда (МУС в Гааге), ратифицировавшее «Римский статут», и, соответственно, на территории Мексики российского диктатора смогут арестовать на законных основаниях.

При этом, следует напомнить, что бывший мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес информировал — власти его страны отозвали запрос Киева, призывающий взять под стражу Путина, так как не в состоянии «этого сделать» по неуказанным причинам.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался об отказе Монголии арестовать Путина по требованию МУС.