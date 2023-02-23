О том, как прошла 5-месячная операция по разминированию украинских населенных пунктов, в которой приняли участие 98 полицейских-добровольцев, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Wirtualna Polska».

В частности, эта важная кампания началась после того, как правительство Украины попросило страны-члены «ATLAS»(объединение антитеррористических подразделений ЕС) направить своих саперов, по причине нехватки собственных специалистов из ВСУ.

Отметим, что саперы НАТО не смогли поучаствовать в разминировании территорий из-за вероятной отрицательной реакции РФ. В итоге из 38 государств, входящих в «ATLAS», направить своих саперов, выразила согласие исключительно Польша – летом 2022-го года, с подачи главы польского МВД, сформировали «Гуманитарный контингент полиции», в который вошли офицеры отдельных контртеррористических подразделений полиции, фельдшеры, а также две собаки, умеющие отыскивать мины.

Всего этим польским гуманитарным контингентом было зачищено от снарядов более 342 000 квадратных метров земель, и обезврежено приблизительно 2 000 потенциально опасных предмета. При этом, в период проведения операции, никто из членов миссии не пострадал. Сейчас в ГУ полиции Польши решили временно остановить миссию, поскольку опасаются вероятного наступления армии РФ.

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