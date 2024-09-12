Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Liberation, руководство Telegram после задержания собственника Павла Дурова, начало отвечать на юридический запросы правоохранителей Евросоюза.

В частности, Telegram решил содействовать французскому управлению по делам несовершеннолетних Нацполиции и жандармерии в ряде уголовных расследований: речь идет о предоставлении информации, которая, судя по всему, поможет определить личности определенных злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений против детей.

По словам главы отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганны Брус, сейчас эта информация направлена всем прокуратурам данной страны, с одновременным призывом возобновить собственные следственные мероприятия с задействованием Telegram.

Кроме того, идентичные сведения предоставила и федеральная прокуратура Бельгии — некоторое время назад, Telegram пересмотрел собственную позицию, и стал более благосклонно сотрудничать с системой правосудия.

Ранее мы писали о том, как Дуров объяснял необоснованность своего ареста во Франции.