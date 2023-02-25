Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник «Укрінформ«.

Как стало известно из источника, представитель Соединенных Штатов Энтони Блинкен крайне недоволен тем, что Российская Федерация мешает ОБСЕ выполнять свою работу так, как это должно быть.

Об этом Госсекретарь США заявил во время своего выступления на заседании совета ОБСЕ, который проходил в столице Австрии — Вене. Блинкен рассказал о том, что РФ не просто игнорирует всю работу ОБСЕ, но также и мешает миссии выполнять свои обязанности.

ОБСЕ — это организация, которая создана для того, чтобы во время военного конфликта соблюдались права человека, права территориальной целостности, а также для обеспечения мира на территории, где присутствует военный конфликт.

Напомним, что ранее Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором сообщалось о том, что Китай готов помочь России с детальным оружием.