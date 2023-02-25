Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные из официального сайта премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В источнике сообщается о том, что канадское правительство готово предоставить Украине ещё 4 танка модели Leopard 2. Об этом сказал сам премьер-министр страны Джастин Трюдо во время своего выступления, посвященному годовщине российско-украинской войны.

Также, помимо четырёх танков по словам Джастина Трюдо Канада предоставит Украине более 5 тысяч снарядов калибра 155 мм, а также бронеавтомобиль для эвакуационных миссий.

Соответственно, всего канадское государство предоставит Украине восемь танков, половина из которых уже находится в Польше и вскоре должна быть отправлена в Украину. Кроме того, известно, что канадские инструкторы обучают украинских военных управлению танками данной модели.

Напомним, что ранее Министерство обороны Польши объявило о том, что первые танки Leopard 2 прибыл в Украину.