В пятницу, 24 февраля, на заседании Совета национальной безопасности глава Минобороны Польши заявил, что первые танки Leopard 2 прибыли в Украину, не став называть их количество.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий поехал в Киев принимать боевые машины. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Wydarzenia.

«Мы действуем так, чтобы сдержать агрессора», — отметил Блащак.

Польский президент Анджей Дуда во время заседания сообщил, что его страна первая отправила немецкие танки для украинских защитников.

Как сообщалось, в США пообещали ускорить поставки современных танков Киеву.