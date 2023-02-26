Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на источник «Eu Council«.

Согласно источнику, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель сделал ряд заявлений. В одной из них Боррель рассказал о том, что представители частной военной компании Вагнер действуют вовсе не по закону и нарушают международные права.

Поэтому, Евросоюз вводит очередные санкции против преступной группировки. Кроме того, Боррель ответил, что ЧВК Вагнер является угрозой для граждан всех стран, где работают представители данной военной группировки.

В списки попали физические и юридические лица, которые занимались подрывом территориальной целостности Украины и совершали различные преступления.

Напомним, что ранее глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин рассказал о причинах, из-за которых группировка несёт огромные потери в Украине.