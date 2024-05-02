По результатам исследования Globsec Trends 2024, среди государств Восточной и Центральной Европы Словакия и Венгрия демонстрируют наименьшую поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, информирует «НБН».

За последние два года уровень поддержки членства нашей страны в ЕС и Альянсе среди жителей Словакии снизился. В 2022 году 40% респондентов поддерживали вступление Украины в военные и политические союзы, в 2024 году таких опрошенных стало 30%.

В то же время уровень поддержки интеграции нашей страны в обе организации вырос среди венгров. Два года назад членство Украины в НАТО и Евросоюзе поддерживали 23% респондентов, в 2024-м их стало 36%. В Венгрии 57% граждан выступают за нейтральный статус нашего государства.

Больше всего вступление Украины в военные и политические союзы поддерживают жители Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, в этих странах таких респондентов больше 60%.

Ранее соцопрос группы «Рейтинг» показал, какие две страны перешли в категорию недружественных для жителей Украины.