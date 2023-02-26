Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «CNN«.

В источнике говорится о том, что украинский лидер отправит представителям властей Соединённых Штатов список оружия, которое на данный момент нужно Украине для того, чтобы отбиваться от российских атак и совершать контрнаступления.

По данным СМИ в этом списке окажутся и американские истребители F-16, о которых украинские власти в последнее время очень часто упоминают.

Член палаты Представителей, республиканец Майкл Маккол ранее заявил, что Украина в действительности отправляет такие списки с запросами в США.

Может ли Украина получить истребители F-16 на данный момент неизвестно.

Напомним, что ранее американский президент сделал заявление, в котором сказала, что на данный момент Украине не нужные истребители F-16.