Британское издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Вашингтон неоднократно призывал высокопоставленных чиновников СБУ и ГУР МОУ прекратить атаки БПЛА на НПЗ в России, информирует «НБН».

Собеседник журналистов рассказал, что в Администрации Байдена разочарованы тем, что украинские спецслужбы наносят ущерб нефтяным мощностям государства-террориста, что может вызвать рост мировых цен на «черное золото». Соответствующий процесс начался как раз со стартом избирательной кампании лидера американцев.

Также власти США обеспокоены тем, что в ответ на продолжение ударов Украины по российским НПЗ оккупанты могут бить по энергетической инфраструктуре, на которую опираются западные государства.

Представитель Совета нацбезопасности Штатов заявил СМИ, что Вашингтон не поощряет атаки внутри страны-агрессора.

Ранее журналисты посчитали количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за начало этого года.