Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «Forbes«.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что вскоре в украинском правительстве могут произойти серьёзные изменения.

По словам премьера, Украина должна не только получать деньги от стран-партнёров, но также демонстрировать внутренние изменения, то есть проводить реформы.

В одну из таких реформ попадает сокращение государственного аппарата. По словам, Шмыгаля в Украине должно остаться 15 или 16 сильных министерств, а также 5-6 вицепремьеров.

О том, когда данная реформа будет проведена украинский премьер не рассказал, но на данный момент известно, что украинское правительство уже работает над сокращением количества министерств. В общей сложности государственный аппарат Украины должен быть сокращён на 30%.

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль рассказал о сроках, когда будет повышена пенсия гражданам Украины.