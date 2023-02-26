Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник «Sonntags Zeitung«.

В источнике говорится о том, что посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова требует от местного правительства, чтобы те сняли ограничения на поставки вооружения в Украину.

Венедиктова уточнила, что сейчас Украина борется не только за себя, но и за все остальные страны мира, поэтому для страны очень важна поддержка, в том числе и военная.

Кроме того, Ирина Венедиктова заявила, что уважает нейтралитет Швейцарии, но всё же просит местное правительство разрешить поставки оружия другим странам.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Хорватия готовится отправить в Украину 14 вертолётов Ми-8.