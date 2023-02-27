О том, что согласно предварительной информации, «живая сила» и бронетехника РФ движется к границе нашей страны, поближе к Донецкой области, пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы «Беларускі Гаюн».

В частности, вечером воскресенья, от станции Слоним в Гродненской области РБ, на станцию Неклиновка в Ростовской области РФ(35 километров от границы с нашей страной) отправили еще один российский воинский эшелон из 46 вагонов, и:

в 5 пассажирских вагонах — личный состав ВС РФ(около 250 человек);

в 2 крытых вагонах — различное снаряжение;

на 36 вагонах-платформах — колесная и гусеничная воинская техника.

Предполагается, что в место своего назначения, оккупанты прибудут к этому воскресенью, то есть 5-го марта.

Ранее наш информационный портал писал, что в ОК «Юг» предупредили об угрозе ракетных ударов, так как россияне вывели в Черное море носитель «Калибров».