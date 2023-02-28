О том, по каким причинам правительство США осуждает Китай, даже вопреки тому, что в Пекине недавно представили собственный план относительно прекращения агрессии РФ, пишет «НБН» со ссылкой на издание «Голос Америки».

В частности, по словам представителя Государственного департамента США Неда Прайса, Китай за все время войны, оставался «кем угодно, только не честным посредником» в усилиях касательно установления мира в Украине, поскольку предварительно «очень четко» занял сторону РФ. Кроме того, Китай так и помогает Кремлю «дипломатической поддержкой, политической поддержкой, экономической и риторической поддержкой».

Отметим, что ранее, практически перед самым вторжением РФ в Украину, Китай объявлял о «безграничном» альянсе с Россией, немного позднее полностью отказался осудить эту войну, а буквально на прошлой неделе, что весьма неожиданно, обнародовал план из 12 пунктов, призывающий к прекращению огня и постепенной деэскалации с обеих сторон.

Также, Президент США Джозеф Байден прямо заявил – «мирный план» Китая, в подавляющей степени, служит только выгоде РФ:

«Я не увидел в этом плане ничего, указывающего на что-то выгодное кому-то кроме России».

Ранее мы писали, что во всех госучреждениях США откажутся от приложения, разработанного в Китае.