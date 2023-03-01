На своей Facebook-странице глава внешнеполитического ведомства высмеял попытки Российской Федерации заморозить нашу страну этой зимой. По его словам, сегодня кремлевский диктатор Владимир Путин потерпел пятое большое поражение с 24 февраля 2022 года, информирует «НБН».

По словам дипломата, наша страна пережила самую тяжелую зиму в своей истории, украинцам было холодно и темно, однако они победили российский террор. Одержали победу и государства Евросоюза, которые также не замерзли без газа РФ, несмотря на насмешки россиян.

«Задохнитесь своим газом и подавитель ракетами», — посоветовал министр гражданам страны-оккупанта.

Кулеба напомнил, что первое поражение Кремля было тогда, когда в первые минуты полномасштабного вторжения он не смог сковать Украину страхом, второе – когда был сорван вражеский план блицкрига.

Третий большой провал ожидал россиян на дипломатическом фронте – весь мир объединился в антикремлевскую коалицию ради победы украинцев. Четвертым поражением РФ стала потеря множества оккупированных территорий в результате мощных контрнаступлений ВСУ.

Ранее Кулеба прокомментировал турне главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку. Он рассказал, какие неприятности случились с путинским министром.