О том, как представительница правительства Германии призвала Россию экстренно завершить военную агрессию против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию издания «Bild».

В частности, поначалу министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выдвинула обоснованное обвинение в отношении России – именно действия Кремля полностью парализовали работу «G20» захватнической войной против нашей страны.

При встрече глав МИД государств в Индии, входящих в «Большую Двадцатку», Бербок прямо сказала министру иностранных дел РФ Лаврову:

Мы верим в многосторонность. Прекратите эту войну! Прекратите нарушать международный порядок!

Напомним, что не так давно Бербок заявляла — Россия вовсе не спешит заканчивать войну с Украиной и откладывает начало процесс полноценных мирных переговоров, поскольку Путин не желает говорить, и только хочет уничтожить Украину:

Он не готов забрать своих солдат, он не готов прекратить убивать.

Отдельного упоминания стоит то, что лидеры более 140 стран мира не один раз посещали Москву, чтобы дать осознать президенту РФ – эта война вредит всему мировому сообществу, однако их надежды на какое-либо понимание или разумные действия, увы, не оправдались.

Ранее мы писали, зачем Кремль создает напряжение вокруг Молдовы и Приднестровья.