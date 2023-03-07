О том, какие еще страны будут участвовать в организации центров технического сопровождения данных танков, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Польши Мариуша Блащака, опубликованное изданием Bloomberg.

По словам Блащака, чтобы создать такой хаб, необходимо запросить помощь у Берлина. В частности, министр обороны Польши полагает, что его германский коллега сможет убедить представителей промышленных предприятий ФРГ относительно поставок комплектующих для тех танков «Leopard», которые уже переданы Украине:

Основной проблемой является нехватка запчастей. Я надеюсь на прорыв.

Стоит напомнить, что Польша является фактически первой из государств-партнеров, которые направили в Украину современные танки «Leopard-2». Эти первые несколько боевых машины Варшава доставила как раз спустя год после начала полномасштабной войны, а встречал танки лично премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее мы писали, что Украина запрашивает особые боеприпасы у США — как они будут использоваться на фронте.