Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник «Європейська Правда«.

В источнике сообщается о том, что исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сделал заявление, в котором назвал ориентировочные сроки поставок в Украину танков Leopard 1. Данное заявление Поульсена было сделано во время визита на немецкое предприятие FFG.

Датский представитель заявил, что первые танки Leopard 1 могут быть готовы уже весной текущего года и использовать их будут для обучения украинских военных. Вскоре, количество танков предоставленных украинской стороны будет расти, но по словам Поульсена это будет зависеть и от стран-партнёров.

Кроме того, министр обороны заявил, что гордится тем, что Дания смогла стать одной из тех стран, которые предоставляют Украине военную помощь в такое тяжёлое время.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, как украинские военные проходят обучения на танках Leopard 2.