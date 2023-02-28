Об этом довольно интересном видео, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичный, но исчерпывающий ролик, опубликованный канадскими военными в Twitter-аккаунте Canadian Armed Forces Operations.
В частности, «спецы» из Вооруженных сил Канады, при полной поддержке Вооруженных сил Польши, проводят обучение новобранцев из Украины основополагающим принципам работы на танке «Leopard-2». Весь учебный процесс происходит где-то в западной части Польши, без уточнений, чтобы сохранить определенную секретность.
В этом видео можно рассмотреть работу с тренажером-симулятором «Leopard-2», погрузку боеприпасов внутрь танка, а также тренировку с «Leopard-2» на открытом полигоне.
Ранее наш информационный портал писал, о том, на что пойдет самопровозглашенный президент Беларуси, чтобы «отпетлять» от прямого участия в войне РФ с Украиной.