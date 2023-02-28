Об этом довольно интересном видео, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичный, но исчерпывающий ролик, опубликованный канадскими военными в Twitter-аккаунте Canadian Armed Forces Operations.

В частности, «спецы» из Вооруженных сил Канады, при полной поддержке Вооруженных сил Польши, проводят обучение новобранцев из Украины основополагающим принципам работы на танке «Leopard-2». Весь учебный процесс происходит где-то в западной части Польши, без уточнений, чтобы сохранить определенную секретность.

В этом видео можно рассмотреть работу с тренажером-симулятором «Leopard-2», погрузку боеприпасов внутрь танка, а также тренировку с «Leopard-2» на открытом полигоне.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.



Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023

Ранее наш информационный портал писал, о том, на что пойдет самопровозглашенный президент Беларуси, чтобы «отпетлять» от прямого участия в войне РФ с Украиной.