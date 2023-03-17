О том, что от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня, 17-го марта, прозвучало сообщение — его страна согласна одобрить протокол, касающийся вступления Финляндии в НАТО, но без включения Швеции, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Yle.

В Турции подчеркнули, что правительство Финляндии выполнило все конкретные действия, необходимые для получения членства, и, похоже, решение об одобрении ее вступления в НАТО, вскоре вынесут на голосование в турецком парламенте. Предполагается, что в этом законодательном органе Турции, смогут перейти к ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО не ранее середине текущего апреля.

Впрочем, касательно Швеции напряженные дискуссии так и будут продолжаться, при том, что в Анкаре придерживаются политики так называемых «открытых дверей» в Североатлантический Альянс.

Отметим, что помимо Турции, одобрить вступление новых членов должны и в Венгрии, и подобное голосование в парламенте этой страны запланировано на 31-е марта.

Ранее мы писали, что президент Финляндии вспомнил о требовании Кремля, которое подтолкнуло его страну к вступлению в НАТО.