Британское издание Financial Times сообщило, что власти Греции и Испании находятся под сильным давлением со стороны союзников в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе, которые требуют отправить в Украину больше установок ПВО, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в этом месяце Киев обратился к партнерам на Западе с настоятельной просьбой о передаче американских зенитных ракетных комплексов Patriot или советских ЗРК С-300, так как оккупанты усилили атаки на украинские города и критическую инфраструктуру.

Власти ФРГ объявили об отправке одной установки Patriot Украине, другие европейские лидеры на саммите в Брюсселе призывали глав правительств Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать Киеву часть своих комплексов ПВО.

Мадрид и Афины имеют более 12 ЗРК Patriot, а также другие установки противовоздушной обороны, например, С-300. Как заявили союзники в ЕС и НАТО премьер-министрам этих стран, Испания и Греция не сталкиваются с непосредственной угрозой, в отличие от Украины, у которой есть большая потребность в дополнительных системах ПВО.

Как отмечает издание, комплексы Patriot также есть у Румынии и Польши, однако союзники не так сильно давят на Бухарест и Варшаву в вопросе поставок ЗРК в Украину, учитывая более уязвимое расположение стран.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ назвали украинские регионы, которые наименее «прикрыты» противовоздушной обороной.