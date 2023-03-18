Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные «Укринформ«.

В источнике говорится о том, что представитель ГУР сделал ряд заявлений о происходящем в Кремле. Так, Юсов заявил, что та политика Путина, которую он сейчас ведёт нравится далеко не всем и местная элита уже подыскивает ему преемника. Представитель ГУР отметил, что количество недовольных действиями Путина активно растёт и это будет сказываться на внешней политике РФ.

Отдельно стоит отметить слова Юсова о том, что внутри России также активно разрастается конфликт между действующим министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Напомним, что временем ранее стало известно о том, где и когда может быть задержан действующий президент РФ Владимир Путин.