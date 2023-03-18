Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные издания «Sky News«.

В источнике сообщается о том, что в августе текущего года президент России Владимир Путин должен приехать на саммит БРИКС, который по плану должен состоятся в Южной Африке. Эксперты Sky News предположили, что поскольку ЮАР является членом Римского устава, то в случае, если Путин приедет на саммит они должны его арестовать.

Однако, в сообщении отмечается, что даже если российский президент решится приехать на саммит БРИКС в августе, то его арест всё ещё останется маловероятным и скорее всего действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса не отдаст нужного приказа.

В пример можно поставить ситуацию, которая случилась в 2015 году, тогда, в ЮАР прибыл преступный президент Судана Омар аль-Башир, но в ЮАР так и не арестовали его.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что действующему президенту России Владимиру Путину грозит арест в более чем 120 странах мира.