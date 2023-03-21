Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Sky News.

При этом отмечается, что Зеленский будет участвовать в саммите виртуально. Слогласно словам главы государства, он будет принимать участие в майском саммите в Хиросиме по видеосвязи после получения приглашения от главы правительства Японии Фумио Кисиды.

Примечательно, что это будет второй раз, когда Зеленский виртуально будет выступать перед делегатами «Большой семерки». Ранее он делал это при помощи видеосвязи в июне 2022 года, когда саммит проходил в Германии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько вражеских снарядов было обезврежено в Украине.